"Uomini e Donne", Martina De Ioannon avverte Gianmarco e Ciro: "Non vi bacio più"

La prima esterna che viene mostrata nello studio di "Uomini e Donne" è quella tra Martina e Gianmarco. "Ho tanta voglia di te e a scaldarti ci penso io, però vestiti pesante", legge in una lettera la tronista. Il corteggiatore, infatti, ha scelto di portarla su una pista da sci in montagna. Tra risate e abbracci, i due si lanciano a tutta velocità con uno slittino. Immersi nella neve scatta un bacio intenso e passionale. "Non ti nego che iniziandomi a legare, ci penso", confessa Martina. "Ascoltami, al di là di come va a finire, per me è stato un percorso molto importante. Gli do un valore e vorrei che ti rimanesse qualcosa di importante", spiega Gianmarco mentre le consegna una collana. "È bellissima, mi ha emozionato come gesto", replica la tronista. Maria De Filippi mostra poi la seconda clip con l'esterna assieme a Ciro. Per questa occasione il corteggiatore ha scelto un luogo molto suggestivo: il parco Monte Ciocci di Roma da cui si può ammirare la città in tutto il suo splendore. "Allora partiamo un po' alla volta, ho una canzone da farti ascoltare guardando il tramonto", esordisce Ciro. Si tratta di "Vivimi" di Laura Pausini e Martina commenta così: "Sono importanti queste parole, eh". "Hai capito qual è il senso di questa canzone?", chiede il corteggiatore. "Che mi vuoi vivere", replica la tronista. "Senza paura", ribadisce Ciro. "Perché che timore dovrei avere?", chiede Martina. "Hai paura che io sia un salto nel vuoto", conclude Ciro. E tra i due scatta il bacio. Prima di andare via, il ragazzo le mostra un piccolo pensiero che le ha portato: due biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio.