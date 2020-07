Gianmarco Onestini distrutto dall'ex Adara: "Poco dotato e baciatore viscido"

Gianmarco Onestini l'anno scorso è volato in Spagna per partecipare al "Grande Fratello Vip", ma la trasferta si sta rivelando ben poco piacevole. Durante il reality è stato infatti attaccato per la passione con Adara Molinero (che per lui aveva lasciato il marito). Finita la storia d'amore, però. anche la ex si è accanita su di lui. "E' poco dotato, fingevo sempre l'orgasmo e a lui andava bene così", ha spifferato ospite in un talk show.

La love story. nata lo scorso anno sotto l'occhio del "Grande Fratello Vip", fin da subito ha scatenato polemiche in Spagna. Adara, infatti, fuori dal reality aveva lasciato il marito Hugo e un bimbo di pochi mesi. Il pubblico si è quindi mostrato ostile con Gianmarco, dipinto come uno sfascia famiglia, e finita la passione anche la ex lo ha distrutto pubblicamente, rivelando particolari intimi del loro rapporto.

"E' poco dotato, non arrivavo mai all'orgasmo" - "L'aspetto sessuale non andava bene. Stavo comunque con lui perché compensava con altro, ero innamorata. Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza", ha dichiarato la modella durante il programma "Sàbado Deluxe".

"Ha il pene piccolo, non arrivavo mai all’orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di se stesso” ha poi aggiunto. Bocciato come amante ma anche come baciatore: “Erano come… viscidi, non erano dei bei baci“.

