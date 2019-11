Gianmarco Onestini seduttore al Gf Vip spagnolo e il pubblico s'infuria

Si sta mettendo male l'esperienza di Gianmarco Onestini al "Grande Fratello Vip" spagnolo. Il modello (che aveva già partecipato alla versione italiana del reality) nella Casa si è avvicinato ad Adara, sposata e mamma di un bimbo di appena sei mesi, Il pubblico non ha gradito il comportamento, ma via social il fratello Luca lo difende: "Adesso parlo! È giusto che tutti conoscano la verità",

LUCA DIFENDE IL FRATELLO: - "L’unica colpa che ha Gianmarco è sentire il fascino di Adara, visto che lei è stata amorevole e umana con lui. Non facciamo che Adara sia la vittima di tutto questo: è lei che si dovrebbe allontanare considerando che è sposata e che ha una famiglia", ha scritto Luca sul profilo Instagram del fratello. "E' più facile dare la colpa a un ragazzo giovane e che non aveva nessuno presente in studio che potesse difenderlo".

IVANA ICARDI: "SEDOTTA E ABBANDONATA DA GIANMARCO" - Il primo ha scagliarsi contro Gianmarco è stato il marito di Adara, che sui social gli ha dato dell'imbroglione e dello stratega. A dargli manforte dall'Italia ci ha pensato Ivana Icardi, la sorella del calciatore che ebbe un breve flirt con Gianmarco nella Casa del Gf italiano. La ragazza è infatti intervenuta in diretta nella puntata del reality spagnolo, dicendo di essere stata sedotta e abbandonata proprio come Adara,

LA REPLICA DI LUCA ONESTINI A IVANA - A replicarle via social ci ha pensato Luca, che in una storia di Instagram ha commentato: "Lei entrò nella Casa gettando m*** sulla sua famiglia. Era fidanzata ma leccava l'orecchio a mio fratello e si infilava nel suo letto. Nonostante questo Gianmarco non se la filò e le diede il benservito. Come buffona per Joker sarebbe stata perfetta"