“GF 16”, rifiuto in diretta per Ivana Icardi che apre il suo cuore a Gianmarco

Anche se Ivana Icardi è uscita dalla Casa del “Grande Fratello”, non è riuscita a dimenticare Gianmarco. Sono stati proprio i suoi sentimenti verso il coinquilino a farle decidere di prendersi una pausa dalla relazione con il fidanzato. Barbara d’Urso ha quindi deciso di concedere alla ragazza un confronto con Gianmarco.



Rientrata nella Casa, Ivana ha voluto aprire il suo cuore: “Sono molto nervosa; per me non è semplice essere qui, ma dopo essere uscita mi sono resa conto di tante cose. Dovevo portare rispetto alla persona che avevo fuori, ma mi sono anche resa conto di quello che mi stava succedendo in Casa e per questo io e il mio fidanzato ci siamo distaccati per pensare”.



Gianmarco, seppur ammettendo di aver percepito qualcosa da parte della ragazza, le ha risposto: “Credo che tu debba pensare meglio alla tua situazione e non credo sia giusto prendere decisioni affrettate. L'ho conosciuta realmente solo l'ultima settimana; per me adesso è troppo presto. Io, in questo momento, non provo nulla”. Una reazione totalmente inaspettata che ha lasciato Ivana abbastanza sorpresa e scossa.