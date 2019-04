A tarda notte, quando ormai le luci sono spente, Gianmarco e Ivana si ritrovano in camera da letto per parlare. Onestini cerca un chiarimento a proposito di una piccola discussione avuta le sera precedente e, tra sguardi complici, lunghi silenzi e frasi in codice, è evidente che tra i due l'intesa sia alle stelle e che l'amicizia nata nei primi giorni all'interno della casa si sia già trasformata in qualcosa di più.

La conversazione avuta la sera precedente ha lasciato il segno su Onestini. Lui e Ivana avevano avuto un battibecco quando l'argentina aveva rimproverato il coinquilino per non averla coinvolta nell’allenamento in giardino. Il ragazzo, dopo essersi confrontato sull'argomento anche con Kikò e Micheal, cerca una spiegazione dalla diretta interessata. Per avere più privacy, le propone di spostarsi in zona beauty ma la Icardi rifiuta e la conversazione va avanti sottovoce.



Quando, alla fine, Ivana decide di struccarsi, Gianmarco la segue fuori dalla stanza cercando di riaprire la conversazione: "non capisco quello che dici"... ma la modella non sembra intenzionata a spiegarsi meglio. Tra frasi interrotte e lunghi silenzi, il feeling tra i due è palpabile ed è evidente che il rapporto di amicizia stia evolvendo in qualcos'altro. Onestini è titubante, soprattutto a causa della relazione che la sorella di Mauro Icardi ha fuori dalla casa. Dal canto suo, lei continua ad essere evasiva e, per mettere fine al discorso, propone di tornare in stanza.



Gianmarco, allora, decide di scoprire le carte e le chiede diretto: "Fra me e te è cambiato qualcosa?". Ivana non cede e, dopo un lungo silenzio, risponde: "Siamo più amici". Il tentativo di chiarimento da parte di Onestini si è risolto con un buco nell'acqua, ma è evidente che l'intesa tra i due è diventata sempre più intensa.