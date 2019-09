Gianmarco Onestini entra nella casa del "Gran Hermano Vip"

Nella Casa del " Grande Fratello " Gianmarco Onestini era entrato perché fratello del più famoso Luca . Ora si sta facendo strada da solo ed è pronto per una nuova avventura, in Spagna, come annuncia su Instagram . E' infatti nel cast del " Gran Hermano Vip ": "Vamos Pelícanossssss! Esta es mi presentación! Aquí estamos! Siempre Siempre juntos! Hacemos el Maracanà", scrive sui social postando il suo video di presentazione realizzato per TeleCinco .

Nel reality italiano condotto da Barbara d'Urso si è classificato terzo. Ma Gianmarco non si è dato per vinto. Ha continuato a lavorare in tv come opinionista e a fare serate in discoteca, senza però dimenticare gli studi tanto che recentemente ha postato sui social una foto che lo ritrae felice davanti all'Università di Bologna: "Esame di Diritto Civile, 30 e lode", scrive.

Ora lo aspetta una nuova avventura in Spagna. La prima puntata è andata in onda: è già in nomination con Hugo e Irene...