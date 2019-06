“Grande Fratello 16”, visita a sorpresa del padre per Gianmarco

Gianmarco ha sofferto molto durante queste settimane per non aver avuto notizie dalla sua famiglia. Il suo dolore è stato più volte espresso tanto che il fratello Luca Onestini aveva voluto infondergli un po’ di incoraggiamento presentandosi fuori dalla Casa del “Grande Fratello 16” con un megafono e parlargli. Dopo quella sorpresa, per Gianmarco c’è stato un altro momento molto commovente: la visita del padre. Un incontro emozionante che ha fatto spuntare qualche lacrima al concorrente.