Grande Fratello 16, la sorpresa di Luca Onestini al fratello Gianmarco: "Sono fiero di te, vai avanti così"

Per settimane, rinchiuso nella Casa, Gianmarco Onestini si è sempre lamentato di non aver ricevuto notizie o sorprese dai familiari rispetto agli altri gieffini. Suo fratello Luca aveva anche polemizzato platealmente con la produzione che non lo lasciava entrare ad abbracciare e incoraggiare il parente concorrente. E, alla fine, ha avuto la meglio. Armato di un megafono, l'ex tronista ed ex partecipante del Grande Fratello Vip ha iniziato a urlare all'esterno della Casa nella speranza di essere sentito dagli inquilini, tutto testimoniato via Instagram. "Sono fiero di te, vai avanti così": a queste grida, immediata e irrefrenabile la reazione di gioia di Gianmarco, che si è messo a piangere a dirotto.