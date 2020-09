Gianluca elimina Deborah: "Hai una figlia, non credo di poter gestire la situazione" 

Prime eliminazione per il tronista di "Uomini e Donne" Gianluca De Matteis. Dopo le prime uscite, il ragazzo ha deciso di salutare alcune corteggiatrici con cui non è scattata la scintilla. Diverso, invece, il motivo che lo ha spinto a rinunciare alla conoscenza con Deborah: "Hai una figlia di sei anni - spiega - io in questo momento non mi sento di aver una relazione con una donna che abbia già un bambino suo perché mi inserirei in un equilibrio che non potrei gestire più di tanto".



Gianluca non se la sente: "Credo che non sia affar mio, questo per me è un motivo più grande del resto e preferisco essere sincero. Non mi sento pronto". Deborah comunque potrà restare in studio per corteggiare l'altro tronista, Davide Donadei.