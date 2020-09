A "Uomini e Donne" scontro in studio tra Gemma e Nicola: "Non ti voglio più"

Sembrava poter avere un futuro la coppia di "Uomini e Donne", formata da Gemma e Nicola. Ma, dopo tre mesi, la conoscenza è stata interrotta bruscamente dalla tronista, stanca di essere sempre messa in secondo piano. "Hai fatto credere di essere una persona di altri tempi e, invece, non mi hai nemmeno salutato, quando mi hai rivisto" ha detto Gemma in studio.

Secondo la tronista, Nicola si è mostrato in tv in un modo diverso dalla sua vera natura, mentre durante tutta l'estate non ha trovato il tempo per stare con lei e per portarla a Santorini, come le aveva annunciato nel corso di una puntata.