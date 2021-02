Giancarlo chiede scusa dopo lo scontro con Aurora: "Sono andato oltre"

Dopo l'accesissimo scontro avuto nella scorsa puntata di "Uomini e Donne" con Aurora, Giancarlo fa marcia indietro. Il cavaliere aveva mostrato a Gianni Sperti un video privato di Aurora scatenando una discussione con la dama che aveva deciso di abbandonare lo studio.

Nella puntata andata in onda lunedì 4 febbraio, Maria De Filippi ha dato la parola all'uomo per scusarsi: “Chiedo scusa ad Aurora e a sua madre - ha esordito il cavaliere - perché con il mio atteggiamento ho colpito i loro sentimenti. Io non sono così, sono andato oltre. Il video mi è arrivato quando con Aurora c’era solo una frequentazione telefonica perché io già uscivo con Alessandra. Lei ha sempre detto di non aver mandato quel video e non sapevo che fosse stato pubblicato su Instagram”, ha provato a difendersi Giancarlo.