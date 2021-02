Aurora lascia lo studio dopo l'accusa di aver registrato dei "video osè"

Aurora abbandona lo studio di "Uomini e Donne". Finisce così l'ultima puntata del trono over, quasi interamente dedicata a una lunga discussione tra la dama e il suo ex cavaliere Giancarlo. Il rapporto tra i due continua a rimanere ambiguo e poco chiaro. Per un certo periodo Giancarlo e Aurora si sono visti, poi si sono allontanati quando il cavaliere ha capito di non nutrire nessun interesse fisico nei confronti della dama. Nonostante la chiusura, però, i due hanno continuato a discutere e nell'ultima puntata il cavaliere ha rivolto delle pesanti accuse alla dama.

Secondo Giancarlo, Aurora istigherebbe i suoi followers a offenderlo virtualmente. La situazione, però, sarebbe degenerata al punto che a farne le spese sarebbe la figlia adolescente del cavaliere attaccata ripetutamente sui social a causa delle vicende che coinvolgono il percorso del padre a "Uomini e Donne". Per Giancarlo sarebbe tutta colpa di Aurora. La dama ha provato più volte a difendersi, ma è stata anche attaccata da Tina e Gianni gli opinionisti del programma.

La situazione, però, è degenerata quando Giancarlo ha rivelato di essere in possesso di alcuni video "osè" di Aurora che si mostra agli occhi di tutti come una santa, ma che in realtà registrerebbe filmati disinibiti. Le dichiarazioni di Giancarlo hanno scatenato la curiosità di Gianni e Tina che hanno voluto vedere il materiale custodito dal cavaliere che, alla fine, si è rivelato innocuo e tutt'altro che osè. A quel punto però, l'ira di Aurora è stata inevitabile e la dama, risentita dalle insinuazioni di Giancarlo, ha minacciato di lasciare per sempre il programma di Canale 5.