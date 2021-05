Giacomo Czerny sceglie Martina e Maria De Filippi gli offre un lavoro...

Martina Grado è la scelta del tronista di "Uomini e Donne", Giacomo Czerny. Il ragazzo ha preferito la corteggiatrice bergamasca a Carolina Ronca, la quale è stata salutata con queste parole: "Non ho giocato con te - ha detto Giacomo nel momento del confronto per comunicarle che non sarebbe stata scelta - mi assumo le responsabilità di tutte le mie azioni".

È stata poi la volta di incontrare Martina: "Non è stato un colpo di fulmine, ma le cose man mano sono cresciute - ha spiegato Czerny -. Avevo bisogno di tempo per capirti, andando avanti ho iniziato ad apprezzarti come donna. Con te c'è chimica, passione e non ho mai smesso di credere per un secondo. Non sono io che scelgo te, ma sei tu che hai scelto me".

Prima della scelta, per l'ormai ex tronista le porte di "Uomini e Donne" restano però aperte: infatti Maria De Filippi, nel corso della puntata, gli ha offerto la possibilità di continuare a svolgere il suo lavoro di videomaker nella redazione del programma.