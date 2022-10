Grande Fratello Vip, Daniele e George avvisano Edoardo: "Attento ad Antonella"

Durante una chiacchierata in giardino, Daniele Dal Moro e George Ciupilan provano a mettere in guardia Edoardo Donnamaria . Il rapporto del ragazzo con Antonella Fiordelisi infatti sembra proseguire a gonfie vele ma i due amici non sono convinti della sincerità della ragazza. "Ricordati che le cose si fanno in due" gli dice Daniele che aggiunge "Il tempo darà le risposte che cerchiamo". Ma Edoardo sembra essere convinto che anche Antonella sia interessata realmente.

Al Grande Fratello Vip giorno dopo giorno le distanze tra Edoardo e Antonella si assottigliano e, anche se ancora durante la puntata di lunedì, la Fiordelisi ha rimarcato come alcuni aspetti del carattere di Donnamaria non la convincano affatto la sensazione è che anche queste difficoltà finiranno con l'essere superate. Almeno questo è quello di cui è convinto Edoardo. Dello stesso avviso non sono i suoi due amici. "Secondo te c'è interesse reale?" gli chiede Daniele alludendo al fatto che potrebbe non essere così. Sia lui che George provano a far ragionare Edoardo e non nascondono le loro perplessità.

"Lasciati andare se te la senti" dice il tiktoker che però allo stesso tempo prova a mettere Edoardo sull'attenti per evitare che possa soffrire per un eventuale rifiuto di Antonella. Ma Donnamaria sembra davvero convinto, spingendosi a dare una risposta affermativa quando Daniele gli domanda se Antonella "potrebbe essere la persona giusta" per lui. "Io di lei mi fido" conclude Edoardo. Farà bene?