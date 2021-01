"GF Vip", il marito di Stefania Orlando: "Non capisco perché Andrea Roncato parli ora"

"Non capisco perché Andrea parli ora". A "Pomeriggio Cinque", Simone Gianlorenzi prende le difese della moglie Stefania Orlando. Il riferimento è all'intervista rilasciata da Andrea Roncato a "Live - Non è la d'Urso" domenica 17 gennaio, in cui accusava la conduttrice ed ex moglie di averlo tradito, mettendo fine al loro matrimonio.

A "Pomeriggio Cinque" l'attuale compagno di Stefania ha rivela che: "Roncato non parlava così sei anni fa, in un'altra trasmissione spiegava spiegava in un altro modo la loro rottura. Non fu per colpa di un tradimento - prosegue Gianlorenzi - e vorrei precisare che la persona a cui fa riferimento Andrea non sono io",