"Grande Fratello Vip", Stefania in crisi cerca di abbandonare la Casa nella notte

Dopo la puntata in diretta nella Casa del "Grande Fratello Vip" Stefania Orlando va in crisi. Alla showgirl non sono piaciute le parole dell'ex marito Andrea Roncato che a "Live non è la d'Urso" le ha chiesto di non parlare più di lui e della sua nuova moglie. Stefania è molto stanca, come ha confessato ai ragazzi e al presentatore Alfonso Signorini stesso, dopo quattro mesi di reality: "Non ce la faccio più". E ha cercato di uscire dalla famosa Porta Rossa ma è stata bloccata dai compagni.