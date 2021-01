Stefania Orlando replica ad Andrea Roncato: "Il matrimonio non è finito a causa di un tradimento"

Al "Grande Fratello Vip" non sono passate inosservate le fugaci riflessioni di Stefania Orlando relative all'ex marito Andrea Roncato e nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio la showgirl è stata messa al corrente della replica dell'attore a "Live - Non è la d'Urso".

"Non c'è mai stato rancore. Avevo incontrato un'altra persona, ma non è stata la causa della fine del nostro matrimonio - spiega Stefania Orlando - Il nostro matrimonio era già finito, non avevamo nessun tipo di rapporto che andasse oltre l'affetto e il rispetto, e a me non andava più". La concorrente del reality ha spiegato di aver mantenuto ottimi rapporti con Andrea fino alla chiusura definitiva: "Alcuni anni fa mi disse che la moglie era gelosa di me".