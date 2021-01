"GF Vip", Francesco Oppini consola Tommaso Zorzi: "Non mollare, io ti aspetto fuori"

Durante la puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 18 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti ancora in gioco il prolungamento del programma, che terminerà entro la fine di febbraio. Non tutti, però, hanno accolto la notizia con entusiasmo e tra questi ha sorpreso l'immensa delusione di Tommaso Zorzi, subito consolato dalle parole di Francesco Oppini.

"Tu hai fatto un percorso splendido, da solo dall'inizio alla fine - prova a incoraggiarlo in collegamento dallo studio - Hai un sacco di gente che ti vuole bene, siamo quasi alla fine e non devi mollare adesso perché siamo qui che ti aspettiamo, tieni duro".