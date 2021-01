"GF Vip" Andrea Pucci testa la cultura dei concorrenti

Giovedì 21 gennaio in prima serata prende il via la nuova stagione de "La Pupa e il Secchione e Viceversa" e per l'occasione il conduttore Andrea Pucci ha incontrato i protagonisti del "Grande Fratello Vip" per metterli alla prova e testare le loro conoscenze.

Dopo aver simpaticamente scherzato su pregi e difetti di tutti i concorrenti, Pucci ha iniziato le interrogazioni, a partire da Tommaso Zorzi. Se Cecilia Capriotti ha dovuto fare i conti con la logica e Dayane con la politica, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono imbattuti in quesiti di geografia. Alla fine, però, non è mancata la prova "pupe e pupi", che ha visto protagonisti Tommaso e Samantha De Grenet.