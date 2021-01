Pierpaolo Pretelli in lacrime nel confronto con il fratello: "Mi hai deluso"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip", la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli deve affrontare lo scetticismo di telespettatori, parenti e soprattutto degli altri concorrenti del reality. Dopo una settimana di riflessioni, passi indietro e nuovi chiarimenti tra i due, a manifestare i principali dubbi durante la trentatreesima puntata sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi, convinti che la storia d'amore non sia autentica.

"A livello strategico sarebbe stato più facile continuare con Elisabetta Gregoraci e non andare contro tutti, compresi i miei genitori, intraprendendo una nuova storia con Giulia", commenta Pierpaolo. Dopo i chiarimenti con gli altri inquilini, però, la coppia deve affrontare anche le nuove esternazioni del fratello di Pierpaolo, Giulio, entrato nella Casa per un confronto. "Sono molto deluso - afferma il concorrente in lacrime, minacciando addirittura di abbandonare il reality - Sai quanto ho faticato per entrare qui dentro e adesso mi state mettendo in difficoltà, perché qui non posso difendermi".