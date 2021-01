La madre di Pierpaolo Pretelli: "Con Giulia Salemi è andato un po' oltre"

"Pierpaolo e Giulia sono andati un po' oltre". A "Live - non è la d'Urso", parla mamma Margherita, la madre di Pierpaolo Pretelli. Sotto i riflettori c'è ovviamente la sua storia con Giulia Salemi: "Se è contento lui, siamo contenti tutti - dice - io sarei contenta di averla come nuora".

"Secondo me Giulia è molto presa da Pierpaolo - aggiunge la madre del concorrente del reality - credo che anche lui sia abbastanza coinvolto dalla storia con lei, ma sono andati un po' oltre... in piscina e anche nel cucurio, ma non credo che ci sia stato qualcosa di più".