Al "Grande Fratello Vip" anche Pierpaolo contro Dayane: "Sei invidiosa, dici solo cattiverie"

Per passare il tempo dentro la Casa del "Grande Fratello Vip". Tommaso propone un gioco: ognuno deve dire chi tra gli altri non merita di arrivare in finale. Dayane non ha dubbi, secondo lei i primi a dover andare a casa sono Pierpaolo e Giulia. "Pierpaolo si è fatto conoscere solo dalle sue donne, con lui non riesco ad avere un punto d’incontro. Gli voglio bene, ma gira troppo la frittata", spiega la modella.

Un colpo basso che l'ex Velino proprio non si aspettava da lei: "Fino a ieri tutto bene, viva la coerenza. Piuttosto che sparare cattiverie me ne sto zitto". Nella discussione interviene anche Giulia: “Quindi mi vuoi fuori?



"Sarebbero belle altre dinamiche di una storia d’amore, per noi è difficile vedere sempre i vostri blocchi", replica la Mello. Rivolgendosi a Pretelli prosegue: “Tu hai fatto un percorso con una donna, poi con un’altra, l’amore è una parola grande, vi state conoscendo. Non c’è una storia tra voi, io vedo Giulia molto più innamorata di te. Ti ho visto innamorato di due donne Pierpaolo!”.

Il ragazzo non ci sta e i toni si alzano: "Vedi che sei superficiale, perché avresti dovuto accorgertene che con Elisabetta era già finita da tempo. Tu sei solo invidiosa perché anche tu hai provato a farti una storia e non ce l’hai fatta. Io non ho mai giudicato le tue scelte, hai detto solo cattiverie, per me vuoi solo trovare qualcuno da nominare”.



La discussione viene interrotta da Tommaso e Andrea che dalla cucina richiamano l’attenzione di tutti, ma questo scontro avrà sicuramente degli strascichi inevitabili nella diretta di stasera...

