"Grande Fratello Vip", Giulia confessa: "Qui è un'isola felice, fuori la mia vita è vuota"

Confidenze tra amiche nella Casa del "Grande Fratello Vip". Giulia si ritrova in sala arancione a parlare con Cecilia e Carlotta. Il terzetto di Vip è steso sul letto. Cecilia analizza la biografia della influencer, per poi consigliarle di costituire una famiglia con Pierpaolo, anche se la ragazza non vuole ascoltare discorsi del genere, che ritiene assolutamente prematuri. La Salemi afferma di avere bisogno di normalità e stabilità: “Qui per me è la mia isola felice. Non è normale: vuol dire che la tua vita è vuota”.