"GF Vip", Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi: la causa è Flavio Briatore 

Momenti di tensione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al "Grande Fratello Vip". Come spesso accade è Alfonso Signorini ad accendere la miccia parlando, durante la puntata di lunedì, di presunte "vecchie ruggini" tra le due legate a una vacanza in Sardegna di alcuni anni fa. "Sì, diciamo che parlava più con Flavio che con me", conferma l'ex moglie dell'imprenditore. "Stai dicendo che facevo la gattamorta con Briatore? Ti prego!", replica la coinquilina.



Il confronto tra le due, iniziato durante la puntata, va avanti anche dopo la diretta e viene mostrato da "Mattino Cinque". Elisabetta però cerca di troncarlo il prima possibile: "Lo so che ti sei mandata dei messaggi con lui, ma non voglio metterlo sempre in mezzo, non voglio più parlarne". Più tardi Giulia si confida con Dayane e assicura: "Non c'ho mai provato con Briatore, non mi sta che mi faccia passare per un'accattona solo perché le ho dato della snob".