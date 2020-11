Dayane Mello ricorda la sua infanzia difficile: "Ero molto povera, mia madre si prostituiva"

"Mia madre si prostituiva, ora la vita è facile". Dayane Mello al "Grande Fratello Vip" nella puntata di lunedì 23 novembre ha raccontato i momenti più difficili della sua infanzia.



La modella brasiliana ha vissuto una favela in un contesto familiare molto complicato: "Non ho neanche una foto di quando ero piccola - ha raccontato -, sono stata abbandonata quando avevo 4 anni, poi ho vissuto con mio padre, poi mi ha lasciata anche lui, ma in quella casa avevo lo stesso tanta felicità: c’era mio fratello, è stato mamma e papà per me. Sono stata un bambina ribelle, dimenticata, mi sentivo la Cenerentola di casa".





Gli anni bui per Dayane sono terminati in Italia, quando ha ottenuto il successo come modella e incontrato Stefano Sala, con cui ha avuto sua figlia: “Mi ha dato la famiglia, mi ha dato l’opportunità di vivere un mondo bellissimo. Mi ha insegnato tanto tanto”