"GF Vip", Patrizia De Blanck in lacrime per la figlia Giada: "Una figlia fantastica"

Serata di sorprese per Patrizia De Blanck al "GF Vip". Dopo gli scherzi con Zequila e il falegname Alvaro, Patrizia De Blanck ha finalmente ricevuto la sorpresa da parte di uno dei suoi tanti amori passati. Si tratta dell'ortopedico Andrea Scala, che è apparso improvvisamente nella "Glass Room" del "Grande Fratello Vip" per salutare la contessa: "Tra di noi c'è stato un grande amore, siamo stati insieme per cinque anni tra alti e bassi".

I due sembrano ancora molto affiatati, tanto da mostrare ad Alfonso Signorini e al pubblico in studio uno dei passatempi che avevano quando erano insieme: tradurre frasi dal francese. E prima di andare via, c'è anche un bacio dal vetro. Che il "GF Vip" abbia riacceso la scintilla?

Ma non le sorprese non sono finite, perché la contessa incontra anche sua figlia Giada che si lascia andare a un commovente monologo: "Ho avuto tanta paura di rimanere senza di te - dice - solo io so la paura che ho avuto quando mi hanno detto che avresti potuto non farcela. La gente dice molte cattiverie, ma io so quanto sei buona e ti proteggerò per sempre".