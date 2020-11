Il "GF Vip" si allunga fino a febbraio, la reazione dei concorrenti

Ora è davvero ufficiale: il "Grande Fratello Vip" continuerà fino a febbraio. Nella puntata di lunedì 23 novembre i concorrenti sono stati informati che il programma sarà prolungato di altri due mesi. I "vipponi", prima dell'annuncio del conduttore Alfonso Signorini, sono stati rincuorati dai videomessagi di parenti e amici che hanno voluto rassicurarli e "convincerli" a prolungare il proprio percorso all'interno della Casa.



"Sarete protagonisti di un'edizione storica - ha detto il conduttore - i vostri parenti e amici vi hanno rassicurato, avete conquistato il pubblico e per questo Canale 5, Mediaset e il pubblico ci hanno chiesto di continuare. So che passare le feste di Natale per qualcuno di voi più di altri non sarà facile, nessuno di voi è ovviamente obbligato a restare, vi daremo del tempo per pensarci ma pensate a quello che vi hanno detto i vostri familiari. E aggiungo, in questo momento stare nella Casa è il posto più sicuro d'Italia".

Non tutti però hanno accolto la notizia nel migliore dei modi: "È uno scherzo?", hanno detto in molti, mentre altri sono rimasti senza parole. Chi di loro prolungherà la permanenza al "GF Vip"?