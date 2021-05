Gessica Notaro parla della condanna a Edson Tavares: "Contenta che non abbiano fatto sconti"

"Sono contenta che non abbia ricevuto nessuno sconto". Ospite di "Verissimo", Gessica Notaro ha parlato della recente sentenza della Cassazione che non ha voluto concedere nessun attenuante a Edson Tavares, l'uomo che l'aveva sfregiata con l'acido il 10 gennaio 2017. "Un messaggio importante non solo per me, ma per chi vive quello che ho vissuto", ha detto Notaro a "Verissimo".

Ora Gessica sta continuando il percorso per recuperare i lineamenti del suo viso ma nella lunga intervista concessa a "Verissimo" ha parlato della sua relazione tossica con l'uomo che le ha sfigurato il volto, ricordando cosa l'ha spinta a non sposarsi con lui. "All'inizio ho detto sì, ma da subito non mi sembrava la cosa giusta - ha affermato -. Poi ho pensato che mio padre non mi avrebbe voluto vedere accanto a quest'uomo per il resto della mia vita, e lì ho trovato la forza di lasciarlo, ma lui non ha accettato il no".



"Ora penso che io non sia mai stata innamorata di Edson, quello che ho vissuto non era amore, ma dipendenza affettiva", ha detto. Notaro ha descritto gli alti e bassi di quella relazione, tra ricatti psicologici e momenti in cui invece lui si mostrava affettuoso per riconquistarla, fino alla proposta di matrimonio: "Quando tornavo a casa la sera indossavo il casco integrale, me lo sentivo che mi avrebbe fatto questo, ma alla fine ho abbassato la guardia". Poi il racconto del giorno dell'aggressione: "Dopo lavoro sono scesa dall'auto, tempo di prendere la borsa, lui è saltato fuori e mi ha fatto questo bel regalo". La modella ha subito, di recente, delle operazioni molto importanti: "Io dico che mi hanno slegato il sorriso, finalmente torno a vedere i miei lineamenti".

Gessica, infine, ha parlato anche della sua nuova relazione con Filippo Bologni, campione di equitazione. Alla domanda di Silvia Toffanin se sia stato difficile tornare a fidarsi di un uomo, ha risposto così: "Non è stato complicato, quello di prima non era amore, questo lo è ed è bellissimo".