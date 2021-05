Gessica Notaro strafelice mostra il volto dopo gli interventi 

"Ecco a voi il mio volto dopo l'intervento" annuncia Gessica nelle Storie, e su Instagram si mostra in tutta la sua bellezza ritrovata con un breve filmato. Sorride e risplende di gioia, mentre manda baci ai follower. "Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. Io sono strafelice. Quindi tanta sofferenza ma ne è valsa la pena". Poi ammette di aver usato un filtro per nascondere le piccole imperfezioni che ci sono ancora, "ma rispetto a prima decisamente la svolta!"

Per la Notaro si apre così un nuovo capitolo. "Ora sto molto bene", dice ai follower mentre si gode una giornata di sole in un maneggio a Montefalco. "In questo periodo di recupero ho cercato di riprendere diverse attività" racconta. Prima di tutto la salute: "Ho rincominciato a riprendermi cura di me a livello fisico... Tanto per cominciare seguo un'alimentazione sana che è importante anche ai fini della guarigione..." ha spiegato. Poi lo sport, che fa bene al corpo e alla mente: "Per tenere alto il morale, perché ho avuto momenti di down notevoli, ho ripreso a fare attività fisica. Per l'estate tireremo fuori una fisicata incredibile!" promette. E poi racconta di aver ricominciato a ballare. "L'emozione che mi regala la danza è molto diversa da tutto il resto" confessa. E' felice e non lo nasconde: "E' un momento molto up", dice sorridendo a migliaia di follower che fanno il tifo per lei.

