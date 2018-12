Gerry Scotti: "Ho lottato tanto per arrivare in alto"

Ogni venerdì, fino al 28 dicembre su Canale 5, conduce la versione serale di " Chi vuole essere milionario? " e il 24 sarà al timone del Concerto di Natale. Gerry Scotti è un conduttore molto amato, da sempre domina gli ascolti, ma come racconta al settimanale " Chi " - che gli dedica la cover - per arrivare così in alto ha "lottato tanto". "Mio padre faceva l'operaio, ma questo mi ha aiutato a diventare quello che sono", racconta.

Gerry si racconta tra passato e futuro, ricorda di quando faceva radio e usciva "una sera con una ragazza e una sera con l'altra... poi sono diventato serio, non ero portato per quella vita". Al suo fianco ora c'è Gabriella, una compagna molto paziente: "Ha sempre avuto grande rispetto per spazi, tempi e caratteri. La mia ciccia nasconde anche tanti spigoli, non aspettarsi di trovare a casa la stessa persona che si vede in tv è una buona regola... comunque non ci sposeremo, abbiamo già dato".

Scotti confessa di avere avuto tentazioni con tutte le bellissime donne con le quali ha lavorato: "Ho persino fatto il bagno di cioccolata calda con la Hunziker... è stata una bella tentazione, c'era da diventare matti".