"Chi vuol essere milionario?" torna in tv per i 20 anni del format

Un'unica variazione: in questa edizione gli aiuti saranno 4 (invece di 3): oltre ai classici "50 e 50" e "Chiedilo al pubblico" ci saranno "Chiedilo a Gerry" e "Chiedilo al tuo esperto in studio".



Chi vuol essere milionario?, quiz cult tra i più amati nel mondo, ha cambiato radicalmente la storia del gioco a premi in tv. La prima puntata del format originale "Who wants to be a millionaire?" è andata in onda il 4 settembre 1998 sulla rete britannica ITV. Da quel momento il format è stato esportato in 120 paesi, riscuotendo ovunque un enorme successo. Dagli Stati Uniti alla Russia, dall'Australia all'India, il game show ha trasformato la vita di migliaia di persone. Nel 2008 è diventato anche un blockbuster hollywoodiano: "The Millionaire" ha ottenuto 10 candidature all'Oscar e si è aggiudicato 8 statuette, tra cui miglior film e miglior regia a Danny Boyle. La frase "È la tua risposta definitiva, l'accendiamo?" è entrata nel linguaggio comune della popolazione mondiale.



In Italia è arrivato su Canale 5 nel 2000 e il suo marchio è sempre stato indissolubilmente legato al nome di Gerry Scotti. Il presentatore ha guidato ben 1.593 puntate, entrando nel Guinness dei Primati per maggior numero di puntate condotte nel mondo. Nel corso delle 12 edizioni trasmesse sono stati vinti complessivamente oltre 50 milioni di euro, ma solo tre concorrenti, tra le migliaia che hanno partecipato al programma, hanno provato il brivido di raggiungere la vetta più alta: nel 2001 Francesca Cinelli, nel 2004 lo studente d'ingegneria Davide Pavesi e nel 2011, nell'ultima edizione andata in onda, la casalinga pavese Michela De Paoli.