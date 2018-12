Da vincitori di reality e quiz a disoccupati senza soldi

Loro sono Imma Di Ninni e Michela De Paoli. La prima nel 2007 prese parte e vinse il reality condotto da Barbara D’Urso “Uno, due, tre stalla” e la seconda vinse un milione di euro nel quiz di Gerry Scotti “Chi vuol essere milionario”. Oggi sono tutte e due disoccupate e senza soldi. La loro storia a “Domenica Live”. “Ho vinto 300mila euro – racconta la Di Ninni – ma poi venivo scartata da ogni provino. Ho dovuto crescere una figlia da sola, sono andata a confezionare rosari a Medjugorje. Adesso non me ne vergono e faccio le pulizie nelle case altrui per poter dare un futuro a mia figlia”. Diversa la storia della De Paoli che dopo aver incassato l’assegno a sei zeri, decise di costruire una villetta insieme al suo compagno: “Abbiamo provato anche a investire in un’attività commerciale- una gelateria – ma purtroppo dopo un primo momento in cui le cose sembravano andare per il meglio, siamo crollati e abbiamo dovuto chiudere tutto”.