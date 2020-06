George Floyd: dopo 33 anni cancellato il reality show "Cops"

La serie "Cops", il reality show che elogia la polizia mostrando i suoi inseguimenti e il blocco dei sospettati, è stata cancellata. La 33esima stagione doveva esordire su Paramount Network il 15 giugno. La decisione segue le manifestazioni per la morte di George Floyd. "Cops non tornerà e non abbiamo nessun piano attuale e futuro per un suo ritorno", ha affermato un portavoce di Paramount Network.