Usa, a Houston i funerali di George Floyd: presente il capo della polizia | Biden: "E' ora di una giustizia razziale"

Iniziata a Houston, in Texas, la cerimonia funebre privata per Georoge Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia durante un arresto a Minneapolis. Amici e familiari, vestiti per lo più di bianco, si sono radunati nella chiesa di Fountain of Praise, accolti dal reverendo Al Sharpton, attivista per i diritti civili. Presente anche il capo della polizia della città, Art Acevedo. Floyd verrà sepolto accanto alla madre nel sobborgo di Pearland.

Dopo il funerale, la salma di Floyd sarà scortata dalla polizia di Houston al cimitero di Pearland; per l'ultimo miglio, la salma sarà trasportata da una carrozza trainata da cavalli. Un religioso silenzio ha accolto l'arrivo del feretro di George Floyd davanti alla Fountain of Praise Church di Houston, in Texas. Un funerale in forma privata, per circa 500 persone, nello stesso luogo in cui migliaia di persone il giorno prima hanno reso omaggio a Floyd durante la camera ardente, ma trasmesso in diretta anche sulla pagina Fb della chiesa.

Una cerimonia commossa, aperta da canti gospel e abbracci nonostante i diversi inviti a mantenere la distanza sociale e a non levarsi la mascherina, e a cui sono stati invitati anche i parenti di altre vittime del razzismo e della violenza della polizia. Floyd, cresciuto proprio a Houston, riposera' poi a Pearland, un sobborgo della città texana, sepolto accanto a sua madre.

Biden: "In America è ora di una giustizia razziale" - "In America è tempo per una giustizia razziale": lo ha detto l'ex vicepresidente e candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden, nel videomessaggio inviato alla cerimonia funebre di George Floyd.