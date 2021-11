Gemma si sente tradita da Costabile e in studio volano parole grosse

"Tina nemmeno un po' di solidarietà dopo tutto quello che abbiamo ascoltato da faccia d'angelo, qui seduto davanti a me?". Con queste parole parte l'attacco di Gemma, che si sente tradita da Costabile e non gliele manda a dire.

A "Uomini e Donne" va in scena l'ennesimo litigio tra Tina e la dama, ma questa volta il bersaglio è il suo ex cavaliere: "Io non posso stare zitta e sentire queste cose, sono stanca di essere presa per i fondelli. - urla Gemma - Io sono di pancia e de core, tu proprio per niente, falso bugiardo e ipocrita. Tu eri carino nell'esterna, volevi solo portarmi a letto, ma io non sono una donna di letto".

"I sentimenti con te ce li ho messi, ma tu non sei stato leale. Pensi solo a piacere a tutti! Vieni qui a fare lo show! Lo capiranno presto che sei un bluff! Io l'ho capito finalmente. Mentre io me ne sono stata da sola a piangere perché non ho avuto una motivazione sulla chiusura della relazione, lui si è fatto consolare da Dominique" ha continuato la dama.

A questo punto interviene Costabile e chiude ancora in modo più netto: "Sono ancora più convinto di quanto ho deciso, perché con una donna così non si potrebbe vivere".