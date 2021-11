"Uomini e Donne", Costabile ha già dimenticato Gemma: per lui arrivano tre nuove dame

Non sembra ci siano speranze per un ritorno tra Gemma e Costabile, lui sembra già aver dimenticato la dama torinese. Questo perché nello studio di "Uomini e Donne" si aggiungono al parterre femminile del trono over tre nuove dame pronte a fare la conoscenza del cavaliere. Lui non le accetta tutte, ma decide di iniziare una frequentazione con una di loro. Una scelta che sicuramente non ha reso felice Gemma che è, ormai, una triste spettatrice della nuova vita sentimentale di Costabile.

La dama, infatti, interpellata dalla conduttrice Maria De Filippi dichiara: "Vedo che Costabile ha voltato pagina molto facilmente". Questa affermazione scatena subito una polemica in studio tra i due ex. "Costabile ma se Gemma accettasse il tuo invito a Sharm el- Sheik, tu saresti ancora disposto a partire con lei?", chiede subito De Filippi, ma Costabile risponde: "Da Gemma attendo anche altre risposte che, molto probabilmente, non avrò mai. Resto quindi coerente con me stesso, per questo ho preso la decisione di chiudere tutto".

In studio anche gli opinionisti sono dalla parte di Costabile: tutti credono che se anche questa relazione sia finita male, la responsabilità sia solo di Gemma e del suo approccio pesante nei confronti degli uomini che la frequentano.