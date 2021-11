"Uomini e Donne", arriva una nuova dama per Costabile ma lui... sceglie ancora Gemma

Costabile ha fatto breccia nel cuore di Gemma, e non solo. Per il cavaliere del trono over di "Uomini e Donne" arriva una nuova dama pronta a conoscerlo. Costabile la accoglie in studio per le presentazioni, ma sceglie Gemma. "In questo momento il mio interesse è tutto rivolto verso Gemma", il cavaliere declina così una frequentazione con la dama che però insiste: "Accetto la tua scelta e vi auguro solo il meglio, però se vorrai anche più in là io sono pronta a conoscerti".

Gemma nonostante l'ennesima dimostrazione di Costabile, non sembra così serena e convinta dei sentimenti del cavaliere. La dama lamenta il fatto che Costabile non sia sempre presente nella sua vita, soprattutto quando è distante dalle telecamere. Questa pesantezza di Gemma, turba Costabile che nonostante ciò, seppure invogliato dagli opinionisti, rifiuta la conoscenza della nuova dama.

"La devi finire di torturare gli uomini", Tina Cipollari attacca Gemma e commenta così le lamentele, per lei immotivate, della dama nei confronti del cavaliere. "Se andrà a finire male con Costabile, la colpa sarà sempre e solo di Gemma", è il commento di Gianni Sperti che si aggiunge così a Tina.