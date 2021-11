"Uomini e Donne", Costabile mette fine alla relazione con Gemma

Sembrava che fossero partiti con il piede giusto, ma per Gemma e Costabile non ci sarà nessun lieto fine, almeno per il momento. Nulla faceva pensare a un passo indietro del cavaliere, ma a "Uomini e Donne" una discussione con Gemma avrebbe spinto Costabile a chiudere definitivamente la conoscenza con la dama torinese. "Gemma di te voglio conservare un ricordo molto bello e non squallido come quello in cui stiamo scivolando", è questo l'addio del cavaliere che solo pochi giorni fa aveva invitato la dama con lui a Sharm el-Sheik.

Ma proprio il rifiuto di Gemma e le motivazioni della dama avrebbero infastidito Costabile. Per Gemma, invece, il suo corteggiatore voleva proprio arrivare a questo epilogo. È già da diverse puntate che la dama sostiene che Costabile sia un po' costruito e che sia molto affettuoso e presente davanti alle telecamere, ma che non faccia lo stesso durante le lunghe settimane passate distanti.