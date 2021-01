Gemma e Aurora si scontrano sul "Caso Fiuggi"

Gemma chiede un chiarimento ad Aurora durante "Uomini e Donne" e va subito all'attacco: "Voglio che lei chiarisca pubblicamente tutte le insinuazioni che usa anche come arma di ricatto. Dato che io non ho paura di niente e di quello che può dire e sapere, perché io non ho fatto nulla per cui debba nascondermi. O parla o chiude la bocca una volta per tutte".

Aurora cerca di difendersi: "Lei fa i teatrini, io no. Sei tu che ogni volta dici che mi conosci e che sai del mio passato. Tu della mia vita non sai nulla. Io conosco tutto il percorso della tua vita. Lei chiamava mia mamma perché lei è ancora legata al suo ex di Fiuggi, c'è un grande sentimento".

La dama torinese a questo punto si rivolge a Maria: "Io questa persona non lo vedo da non so quanto, l'ho sentito per un messaggio a Capodanno per gli auguri. Non ho tenuto nessun rapporto. Con lui ho avuto una storia importante, poi finita perché c'è stata una storia tra quest'uomo e un'amica della mamma di Aurora. Io ho preso e sono tornata a Torino ed è successo nel 1990".

Tina interviene a gamba tesa: "Aurora tu dicevi che sapevi delle cose. Ti sei seduta lì, se hai qualcosa da dichiarare dichiaralo. O la dici tutta o non la dici per niente. Ma possiamo parlare di mezzo secolo fa? Io mi arrendo".