Gemma chiede un bacio a Maurizio, ma lui lo dà a un'altra 

Maurizio è affascinato da Gemma, ma anche da Maria. È il nuovo triangolo nato a "Uomini e Donne" che vede come protagonista, ancora una volta, la dama torinese. Dopo aver accantonato la frequentazione col suo ex cavaliere, Gemma prova a voltare pagina con un "nuovo" Maurizio. Durante un'esterna gli chiede un bacio, lui glielo nega e poi bacia Maria, l'altra dama per cui prova un forte interesse interesse.

Non è ancora chiaro se Maurizio sia più interessato a Gemma o alla visibilità alla quale sono esposti coloro che la frequentano. La questione ha insospettito la stessa conduttrice Maria De Filippi che, al fine di vederci più chiaro, ha "costretto" Maurizio a fare una scelta nel breve termine. Il cavaliere, durante l'ultima puntata del trono over, ha visto separatamente entrambe le dame ma ha voluto baciare solo Maria. Nonostante l'incontro e lo slancio di passione solo verso Maria, Maurizio ritiene di aver bisogno ancora di una settimana per fare una scelta tra le due dame.