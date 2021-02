"Tra di noi intimità senza baci", la rivelazione di Roberta su Riccardo

Roberta Di Padua è scontenta dell'evoluzione del suo rapporto con Riccardo Guarnieri. A "Uomini e Donne" la dama spiega perché non è soddisfatta del cavaliere. "Tra di noi c'è stata dell'intimità, ma lui non mi bacia", così Di Padua prova a spiegare la distanza che c'è tra i due. Roberta, settimane fa, ha dichiarato i suoi sentimenti a Riccardo, ma lui le ha fatto capire di non ricambiarli.

In studio, gli opinionisti Gianni e Tina provano a fare più domande per venire a conoscenza dei particolari degli incontri tra la coppia, ma Riccardo si mostra molto infastidito e fa capire di non voler parlare di certe cose. Anche quando interviene la conduttrice, Maria De Filippi per fare chiarezza.

Roberta e Riccardo hanno avuto già una relazione anni fa e da quando Guarnieri è ritornato nel datig-show di Canale 5, la dama e il cavaliere hanno ricominciato a frequentarsi. Evidentemente, però, per Riccardo non è scattata la scintilla. Almeno per il momento.