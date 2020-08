Gaten Matarazzo, da star di "Stranger Things" a cameriere in un ristorante

Reinventarsi in tempi di Covid-19. E' quanto è successo alla star diciassettenne di "Stranger Things" Gaten Matarazzo, che è stato sorpreso in tenuta da food runner in un ristorante a Long Beach Island, nel New Jersey. Dopo la sospensione delle riprese della quarta stagione della serie tv cult a causa del coronavirus il giovane attore si è arrangiato come poteva...