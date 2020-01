"Stranger Things", la star Gaten Matarazzo ancora in ospedale per la sua malattia alle ossa

La disostosi cleidocranica è un disturbo alle ossa che ha portato Gaten Matarazzo per la quarta volta sotto i ferri. Il diciassettenne attore della serie "Stranger Things" è stato operato nuovamente per via della malattia genetica da cui è affetto, E ha pubblicato una foto dall'ospedale per rassicurare tutti i suoi fan con tanto di sorriso, pollice alzato e messaggio pieno di speranza.