Game Of Thrones, Emilia Clarke: "La tazza di caffè era di Conleth Hill"

Ecco il "colpevole", una volta per tutte. Dopo che l'ormai famosa tazza di caffè Starbucks è diventata virale per essere apparsa accidentalmente in una scena di "Game Of Thrones", Emilia Clarke racconta la verità. L'attrice 33enne, ospite del "The Tonight Show" di Jimmy Fallon, ha vuotato il sacco: "Era di Conleth Hill, che nella serie interpreta Varys".