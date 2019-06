LA TEORIA DELL'ATTRICE 9 giugno 2019 17:00 "Il Trono di Spade" e la tazza di caffè apparsa in scena, per Sophie Turner il colpevole è Kit Harington Lʼattrice ha scherzato allo show di Conan OʼBrian sul chiacchierato errore dellʼultima stagione della serie

Ricordate la tazza di caffè (in stile Starbucks) apparsa per sbaglio nel quarto episodio dell'ultima stagione de "Il Trono di Spade"? All'inizio tutti avevano puntato il dito contro Emilia Clarke (era posizionato davanti a lei nella scena), poi è stata la volta di Sophie Turner (immortalata in uno scatto sul set con lo stesso contenitore). Durante un'intervista allo show di Conan O'Brian la stessa attrice che interpreta Sansa Stark ha fatto luce sul colpevole: "È stato al 100% Kit Harington"

L'attrice, interrogata dal conduttore, ha scherzato sull'errore: "Non so perché la gente dia la colpa a me! Non ne ho idea! Odio questa cosa, sento la storia della tazza di caffè ogni giorno della mia vita. È interessante che si sia parlato più del bicchiere di caffé che di tutta la stagione. Allora, la tazza di caffé era posizionata nel punto in cui stava la sedia di Kit. Prima ho incolpato Emilia Clarke, ma non penso che lei lo farebbe. Kit, invece, è pigro, e penso che lo avrebbe fatto. Era di fronte alla sua sedia e poi lui si è spostato. È stato lui. È stato al 100% lui". E poi ha aggiunto, per rinforzare la sua "tesi": "Io non posso bere sul set, perché ho questo vestito stretto che poi non mi permette di andare in bagno".