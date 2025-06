"Frankenstein Junior", in preparazione una serie basata sul film e prodotta da Mel Brooks

Instancabile Mel Brooks, mentre sta per compiere 99 anni. A due settimane dall'annuncio del sequel di uno dei suoi film più iconici, “Spaceballs - Balle Spaziali” (con tanto di poster e trailer), rieccolo al comando di un nuovo progetto che prende linfa da un altro suo capolavoro, "Frankenstein Junior". Sarebbe infatti in lavorazione una serie basata sul celebre film del 1974 con il regista come produttore esecutivo. ll progetto, che pare essere intitolato "Very Young Frankenstein", vedrà coinvolto alcuni dei creativi dietro alla serie vampiresca "What We Do in the Shadows".