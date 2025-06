Mel Brooks lancia poster e trailer di "Balle spaziali 2"

Mel Brooks ironizza nel video di presentazione: "38 anni fa esisteva solo una trilogia di Star Wars, ma poi si sono aggiunti: una trilogia prequel, una trilogia sequel Il sequel del prequel, il prequel del sequel, una pletora di spin off formato serie tv, un film spin off da una di queste serie spin off che era insieme un prequel e un sequel. Per non parlare di… 2 film di Dune 7, Jurassic Park 2, film di Avatar, più altri 3 Avatar in lavorazione per un totale di 5 Avatar, 36 film MCU con due differenti Robert Downey Jr, un primo tentativo di esplodere un DCU, un secondo tentativo di esplodere un DCU, un Re Leone animato, un live action del Re Leone animato, un prequel live action del Re Leone animato 8 film di Harry Potter. Presto una serie che ripercorre gli 8 film di Harry Potter... Innumerevoli episodi di innumerevoli serie a tema Star Trek 7 film Alien (di cui due feat Predator da non confondere con i 6 film di Predator), un prometheus che è una specie di film su Alien 4 film sui 4 Beatles? E Oppenheimer. Ma in 38 anni c'è stato un solo Balle Spaziali … fino a oggi".