Morta l'attrice Teri Garr, l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior

Dopo avere rivelato pubblicamente la sua condizione, Garr divenne portavoce della National Multiple Sclerosis Society, tenendo discorsi in vari raduni negli Stati Uniti e in Canada. Continuò anche a recitare, apparendo in Law & Order: Special Victims Unit, Greetings From Tucson, Life With Bonnie e altri programmi Tv. Ebbe anche un breve ruolo ricorrente in Friends negli anni '90 come madre di Lisa Kudrow.