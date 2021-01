Addio a Cloris Leachman, indimenticabile Frau Blucher in "Frankenstein Junior"

È morta all'età di 94 anni l'attrice statunitense Cloris Leachman . Vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film del 1971 "L'ultimo spettacolo" e di diversi Emmy per la sitcom " Mary Tyler Moore " e altre serie tv, era diventata nota soprattutto per il suo ruolo di Frau Blucher in " Frankenstein Junior ", di Mel Brooks. La Leachman è morta per cause naturali nella sua casa a Encinitas, in California..

"Mia madre ha avuto una vita così bella, dall'inizio alla fine, che si potrebbe augurarla a qualcun. Ha lasciato tutti con tanto amore" ha detto il figlio della Leachman al magazine "Tmz".

Se per tutti il suo viso rimarrà per sempre legato alla governante "amichetta" del dottor Frankenstein, capace di far nitrire i cavalli di terrore al solo pronunciare il suo nome, la carriera della Leachman è stata molto di più. Iniziata giovanissima con il ruolo di femme fatale in "Un bacio e una pistola" di Robert Aldrich, interpretato dopo aver partecipato a Miss America, l'attrice si è da subito distinta in alcuni ruoli in serie tv brillanti, trovando il grande successo con la sitcom "The Mary Tyler Moore Show". Il suo personaggio di Phyllis Lindstrooom, così esilarante con i suoi tratti egoisti e presuntuosi, ottenne un tale successo da meritare uno spin off tutto suo, "Phyllis", andato in onda tra il 1975 e il 1977 negli Usa e arrivato anche da noi nei primi anni 80.

La carriera della Leachman è poi proseguita tra cinema e televisione. Dopo l'Oscar vinto nel 1971 con "L'ultimo spettacolo" di Peter Bogdanovich, ha lavorato in numerosissimi film, fino a due anni fa, sempre come caratterista. Oltre a "Frankenstein Junior", con Mel Brooks, che l'ha ricordata con un tweet, ha partecipato ad "Alta tensione" (1977) e "La pazza storia del mondo" (1981).

La televisione è stata però quella che le ha dato maggiori soddisfazioni a livello di riconoscimenti. Vincitrice di numerosi premi, nel 1980 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame e insieme a Julia Louis-Dreyfus detiene il record come attrice con più Emmy Awards vinti nella storia, ben otto: sei per "Mary Tyler Moore", e due in anni recenti per il ruolo di Nonna Ida nella serie "Malcom in the Middle", interpretato dal 2001 al 2006.

