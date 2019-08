Francesco Monte "cancella" la Salemi e ufficializza la nuova fiamma Isabella

Francesco Monte ufficializza la liason con Isabella De Candia pubblicando una foto su Instagram. E' la prima di coppia in un post dopo alcune Storie. Una vera rivoluzione sentimentale per l'ex tronista e gieffino che parallelamente ha rimosso totalmente gli scatti social in compagnia della ex Giulia Salemi, come a voler cancellare completamente il breve periodo della sua vita condiviso con l'altra protagonista dell'ultimo "Grande Fratello Vip".